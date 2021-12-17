В Україну прибув член нового уряду Німеччини

Член нового уряду Німеччина Тобіас Лінднер прибув в Україну. З ним обговорять агресію Російської Федерації по відношенню до нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника.
За словами Мельника, Лінднер, який представляє зелених Німеччини, прибув в Україну вперше.
"Очікуємо від Німеччини практичну допомогу - в т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу", - зазначив посол.
Нагадаємо, що Кулеба поспілкувався з новим міністром закордонних справ Німеччини. З нею обговорили"Північний потік-2".
Раніше повідомлялося, що на саміті в Брюсселі країни ЄС підтримають Україну. Про це розповів новий канцлер Німеччини.