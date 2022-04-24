В Україну прибув Благодатний вогонь: вперше через війну його доставляли сушею
Ця подія багато в чому історична: зазвичай вогонь доставляють із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, проте цьогоріч через війну його привезли в Україну сушею. Волинь першою в Україні зустріла Благодатний вогонь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинські новини.
В Україні вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. «Христос Воскрес!», - привітав присутніх Михаїл, отримавши вогонь.
Далі його у супроводі патрульної поліції доставлять в храми області, аби волиняни могли принести у свої домівки. Також патрульні з Київщини повезли вогонь далі по Україні.
Раніше ми повідомляли, за старих часів на Великдень українці пекли спеціальний святковий хліб з символічним орнаментом. І саме такий хліб називався паскою. А ось солодка випічка з родзинками називалася зовсім по-іншому.
А також розповідали перевірений рецепт паски від галицьких бабусь.