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Коли в Україну прибуде новий посол США: відповідь Квін

Фото: Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Новий посол США в Києві прибуде до України відразу ж після свого призначення. Американський Сенат має найближчим часом розглянути це питання.

Про це на брифінгу заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє РБК-Україна.

"Як тільки Сенат підтвердить її кандидатуру, вона прибуде в Україну. Я думаю, що скоро це питання буде розглядатися", - розповіла дипломат.

Хто стане новим послом США в Україні

Наприкінці квітня президент США Джо Байден запропонував свого кандидата на посаду посла в Україну. Очолити американське посольство в Україні, у разі схвалення Сенатом, може Бріджит Брінк. Зараз вона обіймає посаду посла США в Словаччині.

До цього протягом декількох років була заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських і євразійських справ.

З 2014 по 2015 рік обіймала посаду заступника голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

Нагадаємо, про те, що Байден визначився з кандидатурою на посаду посла в Україні стало відомо ще наприкінці січня цього року.

Також РБК-Україна розповідало, що Україна схвалила запропонованого кандидата.

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