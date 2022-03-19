Україну покинули 11 співробітників посольства Білорусі

У п'ятницю, 18 березня, з України виїхали 11 співробітників посольства Білорусі. Вони покинули країну через пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла Білорусі Ігоря Сокола державному каналу "Білорусь 1".

Він заявив, що 11 дипломатів і 2 членів їх сімей приїхали на кордон на 7 автомобілях. За словами Сокола, машини і співробітників посольства оглядали по 2-3 години. Він додав, що прикордонники перевіряли і громадян України.

"Ми спостерігали вилучення для потреб оборони машин і особистих речей", - заявив Сокол в ефірі.