Україну поділили на чотири зони карантину: список міст та районів

Тепер області поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони
Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішеня поділили Україну на чотири зони карантину. Мова йде про зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.
Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Фото: карантинні зони України (t.me/nemchinovoleh)
Зелена зона - масковий режим в місцях скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, одна людина на 5 квадратних метрів під час проведення масових заходів.
Жовта зона - крім вищезгаданого, заборонено також відвідувати будинки престарілих, лікарні, соціальні установи.
Помаранчева зона - заборона розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.
Червона зона - всі обмеження, які вже згадувалися, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів.
Рішення почне працювати 3 серпня.
За останніми даним, епідемічна ситуація в країні погіршилась. Київ і 12 областей не відповідають показникам Міністерства охорони здоров'я для ослаблення карантину.
Раніше повідомлялось, що епідеміологічна ситуація в Києві буде наближатися до помаранчевої зони, згідно зі зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня.
Нагадаємо, в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавіруса, але за вчора заразились 1090 людей.