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Україну накрив сильний туман

Автор: Андрій Козловський

У понеділок, 16 листопада, в Україні спостерігається густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, сьогодні в більшість областей вкрив сильний туман. Видимість при ньому становить від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, 16 листопада, в центральних і східних областях очікуються опади, місцями сніг, а в деяких областях температура повітря вдень опуститься нижче нуля.

Крім того, у листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

Також РБК-Україна писало, що цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. При цьому в ряді областей очікується сніг.

Прогноз погоди
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