Україну накриють снігопади і посиляться морози: прогноз погоди на завтра

У неділю, 23 січня, на всій території країни очікуються снігопади, місцями мокрий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -12 до +1 градуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Україну 23 січня накриють снігопади На дорогах очікується ожеледиця. Найбільше снігу випаде у західних регіонах. Завтра на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Вітер північний 7-12 метрів за секунду, з поривами 15-20 м/с.
На решті території країни синоптики прогнозують помірні опади у вигляді снігу. У південних областях вдень очікується мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів в секунду.
Температура повітря 23 січня становитиме:
Фото: погода в Україні 23 січня (meteo.gov.ua)
У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від -5 до -7, вдень - від -2 до -4 градусів.
Фото: погода в Києві 23 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, на 23 і 24 січня у Карпатах оголосили штормове попередження через снігопади та хуртовини. У горах Львівської області в понеділок очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).