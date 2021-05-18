ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну накриють грози: очікуються шквали і може випасти град

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 травня 2021 11:59
Україну накриють грози: очікуються шквали і може випасти град Фото: всю територію країни накриють грози (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 18 травня, очікуються грози на всій території країни. При цьому грози можуть супроводжуватися грандом і шкальним вітром до 15-20 метрів в секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У зв'язку з негодою синоптики дали рекомендації, як поводитися під час грози:

  • необхідно закрити всі вікна і двері будинку, в приміщенні не повинно бути протягу, бо це може залучити кульову блискавку;
  • можна сховатися в автомобілі або в будинку з громовідводом. При цьому автомобіль не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно закрити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;
  • не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатися під напором вітру;
  • уникайте металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • у лісі не можна ховатися від грози на узвишші. Потрібно шукати місця з низькими деревами. Дуб, тополя, сосна і ялина краще проводять електричні розряди, тому поруч з ними перебувати більш небезпечно. Потрібно звернути увагу, щоб поруч не було дерев, раніше уражених грозою, розщеплених;
  • в поле необхідно знайти поглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим. Лягати не рекомендується, краще присісти, щоб якомога менше площі прилягання до землі;
  • не можна розкривати парасольку, адже металеві прути притягують розряди;
  • заборонено користуватися електричними приладами, оскільки вони є своєрідними приймачами для блискавок. Краще відключити їх від мережі;
  • не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якомога швидше дістатися до берега;
  • не можна дзвонити з мобільного телефону.

Раніше РБК-Україна писало, що в внаслідок негоди у деяких регіонах відбулися підтоплення дворів, пошкоджено сотні будинків, а також 8 населених пунктів залишилися без світла.

Також повідомлялося, що Карпати накрив снігопад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр гроза Погода
NEWS
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні