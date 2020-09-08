Україну накриють грозові дощі в центральних областях

Погода в Україні 8 вересня погіршиться через дощі в центральних та північних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +29.

Такі дані наводить Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях сьогодні дощі. Там температура повітря складе +19+24, а вночі +12+15.

У західних областях сьогодні мінлива хмарність та без опадів, температура повітря вдень складе +19+25, а вночі +8+13. На півдні країни теж сухо, вдень +26+29, а вночі +15+19. На сході країни вдень +27+29, а вночі +10+14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +20+22, а вночі +12+14.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода в Україні істотно зміниться від спекотної до прохолодної і дощової.

Вчора в країні було сонячно на більшій території, дощі були у західних областях.