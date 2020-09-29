Україну накриють грозові дощі

В Україні сьогодні значно погіршиться погода через грозові дощі. Температура повітря коливатиметься від +16 до +24.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Майже у всіх областях, крім Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської та Донецької, сьогодні грозові дощі. Температура повітря вдень на заході складе +16+19, а вночі +10+12. На півночі країни вдень буде +18+20, а вночі +10+12.

У східних та центральних областях температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +10+12.

На півдні країни вдень буде +22+24, а вночі +14+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні будуть теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +10+12.

Нагадаємо, в Україні через негоду майже 40 населених пунктів залишилися без світла.

Також з селища Велика Олександрівка Херсонської області пронісся сильний ураган.