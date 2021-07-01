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Україну знову накриють дощі: де їх сьогодні не буде

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні знову буде дощова погода, яка накриє більшість областей країни. Температура повітря вдень буде коливатись від +22 до +30.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у більшості областей дощі. Сухо буде тільки у Сумській, Луганській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.

На заході температура повітря вдень складе +22+28, а вночі +15+18.

У центрі вдень буде +26+30, а вночі +16+18.

На півночі прогнозують вдень +27+29, а вночі +14+17.

На сході вдень буде +27+31, а вночі +13+18.

На півдні очікується вдень +28+31, а вночі +17+21.

Прогноз у Києві

У Києві сьгодні теж прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +17+19.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня.

В найближчі дні над західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

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