Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Погода у всіх областях

Суха погода очікується лише на сході, в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, а також в Криму. На решті території України очікуються дощі, місцями з грозами.

На заході температура повітря вдень коливатиметься від + 14 + 16 на Закарпатті, у Львівській, Волинській та Рівненській областях, до + 15 + 19 в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Вночі буде + 3 + 6. У центрі і на півночі України стовпчики термометрів покажуть + 15 + 18 вдень, + 4 + 6 вночі, в Сумській області + 3 + 5. На сході і півдні вдень буде трохи тепліше + 18 + 22, вночі + 8 + 12.

Погода у Києві

У п'ятницю в столиці дощитиме. Температура повітря вдень складе + 16 + 18 градусів, вночі + 5 + 7.