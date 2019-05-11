Україну накриють дощі з грозами

Погода в Україні 11 травня 2019 буде дощовою, практично по всій країні очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +18 до +22, вночі від +8 до +10. У центральних регіонах також очікуються дощі з грозами, вдень від +18 до +20, вночі від +8 до +10. На півдні вдень від +16 до +20, вночі від +8 до +10. У Криму вдень від +17 до +19, вночі від +8 до +10.

На заході України така ж ситуація з опадами, вдень від +16 до +20, вночі від +6 до +9. У північних районах дощі з грозами, вдень від +17 до +19, вночі від +8 до +10.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 травня очікуються невеликі дощі, вдень від +17 до +1, вночі від +8 до +10, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області