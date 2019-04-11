Україну знову накриють дощі

Погода в Україні 11 квітня 2019 буде дощовою, опади очікуються у всіх областях, температура повітря вдень підніметься до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, західні області накриють дощі, вдень від +18 до +24, вночі від +2 до +9. На півночі вдень від +11 до +16, а вночі від +6 до +8. В центрі теж пройдуть дощі, вдень від +14 до +18, вночі від +8 до +10.

На сході вдень від +16 до +19, вночі від +7 до +10. На півдні пройдуть невеликі дощі, вдень від +14 до +19, вночі від +6 до +9. У Криму вдень від +14 до +16, вночі від +6 до +8.

Зазначимо, погода в Україні суттєво погіршиться в першій половині наступного тижня. Крім того, в західних та північних областях можливі заморозки.

Фото: погода в Україні 11 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 квітня пройдуть дощі, вдень від +11 до +13, вночі від +6 до +8, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області