Україну накриє туман: коли буде погана видимість на дорогах

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. У суботу, 13 листопада, прогнозують туман у всіх регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Вночі та вранці в Україні буде туман, видимість 200-500 м (і рівень небезпеки - жовтий).
Однак, за даними Укргідрометцентру, опадів у країні не передбачається. В усіх областях буде сонячно.
Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в Україні на п'ятницю, суботу та неділю, 12-14 листопада. У ці дні переважатиме малохмарна та стабільна погода.
Погода в Україні принесе денні "мінуси" вже наступного тижня, а найближчі вихідні ще будуть помірно теплими.