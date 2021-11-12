RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну накриє туман: коли буде погана видимість на дорогах

Автор: Іванна Шовкун

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. У суботу, 13 листопада, прогнозують туман у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Вночі та вранці в Україні буде туман, видимість 200-500 м (і рівень небезпеки - жовтий).

Однак, за даними Укргідрометцентру, опадів у країні не передбачається. В усіх областях буде сонячно.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в Україні на п'ятницю, суботу та неділю, 12-14 листопада. У ці дні переважатиме малохмарна та стабільна погода.

Погода в Україні принесе денні "мінуси" вже наступного тижня, а найближчі вихідні ще будуть помірно теплими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніТуман