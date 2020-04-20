На Україну насуваються заморозки

У найближчі два дні погода в Україні буде прохолодною, вночі можливі заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За даними українських синоптиків, 21 та 22 квітня на більшості території країни, крім крайнього півдня та Закарпатської області, очікуються заморозки на поверхні грунту від 0 до -5 градусів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У Києві вночі 21 квітня прогнозують заморозки до -2, а 22 та 23 квітня заморозки на поверхні грунту сягатимуть -3 градусів.

Крім того, сьогодні синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна небезпека сходження снігових лавин. В ДСНС оголосили 3 рівень небезпечності.

Також РБК-Україна писало, що заморозки в Україні прогнозували й на Великдень. Місцями на поверхні грунту та в повітрі очікувалися заморозки до -5 градусів. На півночі та півдні прогнозували опади.

Крім того, березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень в Україні. Температура повітря впродовж березня побила декілька рекордів з початку спостережень.