На Україну насуваються дощі з грозами

Погода в Україні найближчими днями погіршиться, очікуються короткочасні дощі з грозами. Місцями очікуються пориви вітру.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що завтра, 4 вересня, у північних, центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Завтра на півдні та сході можливі пориви до 20 метрів на секунду.

У суботу короткочасні дощі пройдуть майже на всій території країни, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей. У неділю невеликі дощі очікуються на північному заході та південному сході.

"Температура вночі 12-19 градусів, у західних областях 8-15 градусів, вдень 20-27 градусів, 4 вересня у південних, східних та Дніпропетровській областях, 6 серпня в Україні, крім заходу та півночі, 25-31 градусів", - додали синоптики.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозували дощі у 8 областях.