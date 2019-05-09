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Україну місцями накриють сильні дощі

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 10:00
Україну місцями накриють сильні дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +16

Погода в Україні 9 травня 2019 місцями буде дощовою, температура повітря вдень сягатиме +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі, вдень від +18 до +22, вночі від +12 до +15. В центральних областях також очікуються дощі, вдень від +15 до +19, вночі від +3 до +9. На півдні також прогнозуються опади, вдень від +15 до +19, вночі від +5 до +10. У Криму вдень від +16 до +18, вночі від +7 до +9.

На заході України сухо і хмарно, вдень від +14 до +19, вночі від +1 до +5. У північних регіонах переважно без опадів, вдень від +17 до +19, вночі від +7 до +9.

Україну місцями накриють сильні дощі

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 травня без опадів, вдень від +14 до +16, вночі від +5 до +7, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Україну місцями накриють сильні дощі

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