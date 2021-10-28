Україну місцями накриє туман: в яких регіонах буде обмежена видимість
Фото: Україну місцями накриє туман (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогодні вночі і завтра вранці погода в Україні буде туманною. Видимість на дорогах буде обмежена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вночі і вранці 29 жовтня в західних, північних і центральних областях очікується туман, видимість на дорогах складе 200-500 метрів. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
У Києві та Київській області 29 жовтня теж очікується туман, видимість на дорогах - 250-500 метрів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на всій території країни до кінця цього місяця протримається суха погода, місцями вночі буде до -4, а денна температура досягне +17.