В Україну йдуть заморозки

Погода в Україні 20 листопада погіршиться, похолодало та хмарно у всіх областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

По всій Україні сьогодні хмарно та вночі очікуються заморозки. У західних областях вдень температура повітря складе +9+11, вночі очікується +5+8. На півночі країни також холодно, вдень +3+5, а вночі очікується +2+5.

У центральних областях вдень буде +3+6, вночі очікується +2+5. Схід України буде теж прохолодний, вдень очікується +3+6, а вночі заморозки до -1. У південних областях вдень +6+11, а вночі +2+7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні вдень холодно. Температура повітря досягне +5+7, а вночі очікується +3+5.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у Києві 20-го листопада буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години або ближче до вечора. Температура повітря у столиці ледь досягне +4+5 градусів.

Далі по тижню холод посилиться, з четверга на сході та у більшості центральних областей вночі очікується -4-10 градусів.