В Україну йдуть похолодання та дощі: прогноз на вихідні

В Україні в найближчі дні знизиться температура та пройдуть дощі. Але в неділю встановиться суха погода.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Прогноз на 16 жовтня

У п'ятницю в більшості областей пройде дощ, лише на півдні та сході України буде тільки хмарно. Температура вдень на заході від +9 до +12, а півночі - від +12 до +15, у центрі - від +16 до +21, на півдні - від +21 до +23, на сході - від +18 до +22. Вночі - від +9 до +16.

Прогноз на 17 жовтня

У суботу дощ буде по всій країні. На заході очікується значне зниження температури, в той час як на півдні та сході температура істотно не зміниться. На заході буде від +5 до +8 вночі і вдень, на півночі - +9 до +13, у центрі - від +14 до +19, на півдні - від +16 до +23, на сході - від +16 до +20. Вночі - від +5 до +15.

Прогноз на 18 жовтня

У неділю в Україні припиняться дощі, буде суха погода з мінливою хмарністю. Температура істотно знизиться по всій країні. На заході - від +6 до +10, на півночі - від +6 до +9, у центрі - від +7 до +14, на півдні - від +13 до +19, на сході - від +10 до +16. Вночі - від +4 до +15.

Нагадаємо, сьогодні за прогнозом дощ буде лише в трьох областях на заході, а температура - до +24 градусів.