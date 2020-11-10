В Україну йдуть морози, завтра до -3 градусів

В Україні завтра очікується морозна погода. Вночі в країні очікує до -3 градусів морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби в Україні буде без опадів. Завтра, 11 листопада, вночі та вранці очікується туман.

Температура повітря вночі буде від +3 до -3 градусів, вдень +2 8 тепла. На Закарпатті та Одещині вночі + 1 + 6, вдень + 5 + 10 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, в Україні буде прохолодно, але без опадів. Температура повітря в регіонах буде коливатися від +5 до +12 тепла.

Також повідомлялося, що Україну найближчим часом огорне туманом і холодом, який принесе новий антициклон.

Крім цього синоптики прогнозували, що нинішня зима в Києві буде схожа на минулорічну. Новий зимовий сезон в столиці буде безсніжних і теплим.

Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопада буде холодним, дощовим і похмурим.