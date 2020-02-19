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В Україну йдуть дощі і туман

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 16:11
В Україну йдуть дощі і туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, пройде у західних областях

Погода в Україні 20 лютого очікується з незначними опадами і туманами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Зокрема, 20 лютого невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, пройде у західних областях. Вдень очікують до +7 тепла, вночі до -1 морозу.

На решті території країни очікується суха і відносно тепла погода.В Україну йдуть дощі і туман

У центрі, на півночі та на сході України температура підніметься до +8, вночі прогнозують до -2 морозу.

Традиційно, найтепліше 20 лютого буде на півдні України. Стовпчик термометра подекуди покаже +11 тепла вдень і до +2 вночі.

Нагадаємо, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.

Також РБК-Україна повідомляло, що у ніч на суботу, 15 лютого, стовпчик термометру у Києві не опустився нижче 2,3 градусів тепла, що на 1,4 градусів тепліше ніж у 1950 році. Як зазначили у Центральній геофізичній обсерваторії, таким чином кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень.

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