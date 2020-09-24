В Україну йдуть дощі і похолодання: прогноз погоди на найближчі дні

В Україні в найближчі дні настане похолодання і випаде дощ. В п'ятницю і суботу дощі пройдуть лише на заході України, а в неділю - вже по всій країні.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 25 вересня

У п'ятницю в Україні скрізь буде тепло. У більшості областей день пройде без опадів, а на заході країни випаде дощ. Температура на заході вдень коливатиметься від +23 до +27, на півночі - від +24 до +27, у центрі і на півдні - від +25 до +28, на сході - від +25 до +27. Вночі - від +10 до +15.

Прогноз на 26 вересня

В суботу ситуація істотно не зміниться. На заході дощі продовжаться і трохи знизиться температура, а в інших частинах України буде сухо і тепло. Температура на заході вдень від +19 до +26, на півночі - від +24 до +27, у центрі - від +24 до +28, на півдні - від +22 до +28, на сході - від +25 до +28. Вночі - від +11 до +17.

Прогноз на 27 вересня

У неділю дощова погода пошириться на всю Україну, окрім Луганської області. Температура скрізь знизиться на декілька градусів. На заході вдень буде від +13 до +19, на півночі - від +18 до +21, у центрі - від +18 до +23, на півдні - від +21 до +25, на сході - від +21 до +25. Вночі - від +10 до +18.

Сьогодні в Україні, як і в п'ятницю-суботу, переважно без опадів і тепло. Лише на заході України дощі.