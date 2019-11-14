В Україну йдуть дощі та похолодання

Погода в Україні 14 листопада погіршиться, синоптики передають дощі та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, а саме Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській, сьогодні дощі. Там температура повітря складе +11+15, вночі очікується +7+9.

Північ країни буде холодним, але без дощів. Вдень температура повітря очікується +8+12, вночі очікується +2+5. У центральних областях теж без опадів, вдень очікується +10+12, а вночі +3+6.

У східних областях сьогодні сухо, вдень очікується +8+10, вночі +2+4, а на півдні країни буде трішки тепліше. Там вдень очікується +12+14, вночі очікується +7+11.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні без дощів. Вдень температура повітря досягне +10+12, вночі очікується +4+6.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що черговий температурний рекорд було встановлено в Києві в ніч на 13 листопада 2019 року. В ніч на 13 листопада температура не опустилася нижче 9,2 градусів тепла, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.