В Україну йде потепління, але морози швидко повернуться: названо дату

"У ніч з п'ятниці на суботу і в суботу ми очікуємо на відлигу", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, відлига, на жаль, буде короткочасною, але все ж таки температура підвищиться. Вже в п'ятницю в післяобідні години температура буде зростати і надвечір підніметься до майже до нуля. В суботу очікується така ж температура.

"Однак у неділю морозна погода повернеться. І з початком наступного тижня також очікуємо на повернення морозів", - додала Хала.

Вона повідомила, що під час відлиги в Україні можливий сніг, інколи з дощем, що може створювати небезпечні ситуації на дорогах. За попереднім прогнозом, сніг також очікується у наступні вівторок та середу.

Щодо прогнозу на Новий рік, синоптик зазначила, що синоптична ситуація в Україні швидко змінюється. За її словами, точний прогноз можна буде дати приблизно за тиждень до 1 січня - у п'ятницю.