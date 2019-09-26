В Україну йде потепління з дощами

Погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, буде тепла, в деяких регіонах очікуються дощі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра протягом дня температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів тепла. На півночі буде прохолодніше - від +12 до +17 градусів тепла.

Також синоптик повідомила, що завтра на заході та півдні України пройдуть дощі, є ймовірність опадів на півночі країни. В інших регіонах буде сухо.

У Києві завтра очікується тепла погода, близько +15 градусів. В суботу та неділю стане ще тепліше - від +18 до +20 градусів тепла. Дощі у п'ятницю і суботу малоймовірні, а в неділю очікуються опади, але погода буде теплою.

Фото: температура в Європі (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні західну частину України накриють дощі. Разом з тим, погіршиться погода на півдні, а саме в Херсонській і Миколаївській областях. У Чернігівській і Сумській областях також дощі і температура повітря вдень +13+15.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України