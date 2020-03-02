В Україну йде потепління до +18

Погода в Україні 3 березня майже на всій території очікується без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 3 березня майже на всій території очікується тепла і суха погода. Винятком стануть Львівська і Закарпатська області, вдень там пройдуть незначні дощі.

Найтепліше буде на півдні України. В Миколаївській та Херсонській області очікується до +17 вдень і до +6 вночі. В деяких південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +18.

На решті території очікується до +14 тепла вдень і до +5 вночі, вітер переважно південний 7-12 м/с.

Нагадаємо, погода в Україні з 3 березня суттєво покращиться, очікується потепління до +17, а в кінці тижня синоптики прогнозують дощі та похолодання.

Також РБК-Україна повідомляло, що у березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року.