В Україну йде похолодання: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні 11 грудня погіршилась, хмарно та дощі у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях хмарно. Зокрема, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях дощі. Вдень на заході країни -1+4, а вночі очікується -1+2. У східних областях вдень +1+4, а вночі +1+3.

На півночі країни без дощів, вдень +2+4, а вночі +1+3, коли на півдні вдень +3+8, а вночі +1+6. У центральних областях вдень +1+3, а вночі +1+3.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці хмарно. Вдень +1+3, а вночі +1+3.

Синоптики повідомляли, що ближче до кінця цього тижня в Україні випаде сніг і похолодає.

Зокрема, у четвер опади знову відступлять, але температура повітря продовжить знижуватися. Так, середні показники коливатимуться від +1 до +5, на півдні подекуди до +6.