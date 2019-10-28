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В Україну йде похолодання

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 11:41
В Україну йде похолодання
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів

Погода в Україні 29 жовтня погіршиться, очікується похолодання до +7+13. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, в Криму до +17 градусів.

"Невеликі дощі пройдуть на заході, півночі, подекуди у центрі та можливі в Донецькій області. На решті території - без істотних опадів. Вітер буде з північного заходу, 5-10 м/с, (тобто, епоха штилю завершується). Вночі та вранці місцями тумани", - повідомила вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Також, за прогнозом Діденко, у Києві 29-го жовтня суттєві опади не передбачаються, максимум мряка або десь зашпортається незначний дощ. Температура повітря протягом дня не вище +10 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні на заході України очікуються дощі, температура повітря опуститься до +11+13. На сході та в центрі теж прохолодно, але без дощів. У південних областях останні теплі дні, вдень +15+17.

Раніше синоптики попередили про похолодання в Україні. За даними Гідрометцентру, у п'ятницю, 1 листопада, нічна температура повітря місцями опуститься до -4 градусів. Вдень температура коливатиметься від +4 до +9.

Сьогодні у західних областях дощ Завтра в Україні висока ймовірність туманів, температура місцями підніметься до +20
Новини України Гідрометцентрпохолодание
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