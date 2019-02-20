В Україну йде холодний атмосферний фронт

Холодний атмосферний фронт іде з Польщі

Из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко, опубликованное в Facebook.

По ее словам, 20 февраля атмосферный фронт повлечет дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральной части, вечером еще в Харьковской области.

21 февраля фронт принесет мокрый снег на восток и северо-восток. На остальной территории завтра, 21 февраля, - без особых осадков, разве что на Западе будет небольшой дождь.

Синоптик отметила, что в четверг в Украине начнется похолодание. Днем будет около 0-3 градусов мороза, преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях ожидается около 3-8 градусов. В Киеве 21 февраля осадков не будет, температура ​​до 0-2 градусов мороза. 22, 23, 24 февраля похолодание усилится до умеренных морозов.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что на этой неделе вернутся снег и морозы, а прохладная погода в Украине, скорее всего, сохранится до конца февраля. В Укргидрометцентре пока не могут сказать, когда в Украину придет весна. "Не исключено, что погода с отрицательными температурными значениями сохранится и в начале марта", - сказала она.

Добавим, что метеорологическая зима пришла в Киев 13 ноября 2018 года. По данным Центральной геофизической обсерватории, зима пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней.