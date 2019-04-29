Завтра в Україну прийде похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сухо та сонячно буде в більшості південних та центральних областях

В останній день квітня в Україну прийде похолодання з дощами та сильним вітром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За словами Діденко, у вівторок 30 квітня дощі з грозами охоплять західні, північні та східні регіони. Опади не торкнуться лише більшості території південних та центральних областей.

"Хіба Одещина та Вінниччина зачепляться за вологі хмари, є ймовірність дощу", - додала вона.

Як зазначається, завтра похолодає в більшості областей країни, температура в день коливатиметься від +9 до +13. Вночі також стане прохолодніше, від +3 до +7.

"На Сумщині подекуди +2 ...+4 градуси", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у північних та західних регіонах очікується поривчастий вітер, який часом буде посилюватися.

"Проте на півдні та місцями у центральних областях ще можна грітися, бо стовпчики термометрів покажуть завтра пречудові +18+23 градуси", - підкреслила Діденко.

У Києві, за даними синоптика, останній день квітня буде вологим, вітряним та холодним. Вдень температура знизиться до +12.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погодних умов у більшості північних, центральних та західних областях України. В даних регіонах очікуються сильні дощі та грози, місцями можливі шквали вітру 15-20 м/с.