В Україну хотіли незаконно провезти гелікоптер

Фото: гелікоптер (dpsu.gov.ua)

Іноземець хотів доставити у Бердичів гелікоптер МИ-2

У пункті пропуску "Краківець" на в’їзді в Україну прикордонники затримали вантажівку із гелікоптером, який хотіли незаконно провезти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що іноземець мав доставити у Бердичів Гелікоптер МИ-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тис. доларів.

Згодом під час заходів прикордонно-митного контролю з’ясувалося, що на товари, які віз громадянин Польщі, були відсутні дозвільні документи.

Фото: гелікоптер (dpsu.gov.ua)

За попередньою інформацією, вантажівка "Рено" із гелікоптером прибула на кордон 11 березня.

Наразі про вантаж, що ймовірно є товаром подвійного призначення, проінформовано компетентні органи.

Нагадаємо, на тлі спалаху COVID-19, іноземець намагався вивезти за кордон понад 10 тис. медичних масок. Українець провозив контрабанду на автомобілі "Фольксваген" через пункт пропуску "Устилуг" у Волинській області.

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України попередила контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій. У Чернігівській області намагалися вивезти через міжнародний пункт пропуску "Сеньківка" товари подвійного використання, які підлягають державному експортному контролю.