В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19

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Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко заявив, що в Україну прибуде 14 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусу. Постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня.

Про це Ігор Іващенко заявив під час брифінгу.

"На минулому тижні МОЗ надало дозвіл на ввезення незареєстрованого лікарського засобу "Ремдесивір", який був закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України" для лікування коронавірусної хвороби...В Україну має прибути перша партія даного лікарського засобу, це близько 14 тисяч флаконів", - сказав він.

Також Іващенко додав, що усього в Україну прибуде 28 200 одиниць лікарського засобу "Ремдесивір". Його направлять на лікування 4 700 пацієнтів із середньою та важкою патологією перебігу COVID-19.

"Даний лікарський засіб застосовується у багатьох країнах, зокрема у США, Японії, Австралії, країни ЄС. Даний лікарський засіб входить в їхні протоколи лікування", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, 18 жовтня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна вже закупила препарат "Ремдесивір".

Крім того, Ляшко закликав українців масово вакцинуватися від грипу, щоб уникнути поєднання захворювання з COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні за добу підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу.