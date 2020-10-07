У МОЗ закликають до вакцинації від грипу для уникнення поєднання з COVID-19

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців до масової вакцинації від грипу. Вона допоможе уникнути поєднання хвороби з коронавірусом.

Про це Ляшко написав у Facebook.

Він зазначив, що вакцини від очікуваних штамів грипу вже є в Україні. За рахунок бюджету вакцинацію пройдуть медпрацівники, співробітники поліції та прикордонної служби, працівники сфери освіти.

"Хочу ще раз нагадати всім, що карантин не скасовує необхідність планової вакцинації. І тим більше, потрібно вакцинуватися від сезонних штамів грипу. Більше того, нам потрібна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19", - підкреслив Ляшко.

Також головний санлікар заявляв, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На даний момент у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.

Крім того, вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) з'явиться у продажу орієнтовно через два тижні.