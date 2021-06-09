В Україну з Білорусі намагалися нелегально ввезти ліки на півмільйона гривень

"Учора ввечері в пункті пропуску "Виступовичі", що на кордоні з Білоруссю, прикордонники відділу "Овруч" Житомирського загону спільно з митниками виявили у вантажівці незадекларовані медикаменти", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, ліки перевозив житель Житомирської області, який прямував вантажівкою марки DAF. Зокрема, в салоні DAF було знайдено майже 300 пакунків незадекларованих медикаментів іноземного виробництва, що використовуються в стоматології.

Наразі медпрепарати, сума оцінки яких склала понад 510 тисяч гривень, вилучено представниками митниці, а водія притягнуто до адміністративної відповідальності.