В Україну з Білорусі намагалися нелегально ввезти ліки на півмільйона гривень

На кордоні з Білоруссю, у пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники викрили незаконне ввезення в Україну медпрепаратів для стоматології. Сума оцінки ліків склала понад 510 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.
"Учора ввечері в пункті пропуску "Виступовичі", що на кордоні з Білоруссю, прикордонники відділу "Овруч" Житомирського загону спільно з митниками виявили у вантажівці незадекларовані медикаменти", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДПСУ, ліки перевозив житель Житомирської області, який прямував вантажівкою марки DAF. Зокрема, в салоні DAF було знайдено майже 300 пакунків незадекларованих медикаментів іноземного виробництва, що використовуються в стоматології.
Наразі медпрепарати, сума оцінки яких склала понад 510 тисяч гривень, вилучено представниками митниці, а водія притягнуто до адміністративної відповідальності.
Раніше РБК-Україна писало, що прикордонники на Донбасі затримали на лінії розмежування партію медпрепаратів, що призначались для лікування бойовиків.
Додамо, що раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради невідкладний законопроект, який передбачає зміни в Кримінальному кодексі України. Зміни торкнуться частини, що стосується криміналізації контрабанди.