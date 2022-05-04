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Українці значно погіршили ставлення до жителів Росії

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Україна, Середа 04 травня 2022 18:00
Українці значно погіршили ставлення до жителів Росії Фото: українці погіршили ставлення до жителів Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До жителів Білорусі українці ставляться значно краще, ніж до жителів Росії. Однак обидві категорії значно втратили в довірі за час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

До жителів Білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно - 33%, нейтрально - 42%. Натомість до жителів Росії переважає негативне ставлення - 69%. Позитивно ставляться до них 8% (за рік показник погіршився більш ніж втричі), нейтрально - 20%.

Українці значно погіршили ставлення до жителів Росії

Нагадаємо, наприкінці квітня 2022 року абсолютна більшість України негативно ставляться до очільників Білорусі та Росії. Антирейтинг Олександра Лукашенка становить 96%, Володимира Путіна - 98%.

Опитування проведене 27 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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