Українці виграли ще 3 медалі на Чемпіонаті світу з веслування на байдарках

"Золото" виборов Олег Кухарик на дистанції 500 метрів

Українські спортсмени в останній день Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, 29 липня, виграли ще три медалі. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

"Золото" виборов байдарочник Олег Кухарик на дистанції 500 метрів. Срібну нагороду здобула каное-четвірка Дмитра Озимока, Олександра Яцюка, Павла Семенюка та Іллі Шайгородського також на дистанції в 500 метрів.

Крім цього, "бронзу" здобула байдарка-четвірка Дмитра Даниленка, Дмитра Костишена, Дениса Лахманова та Олега Кухарика. Вони змагалися також на дистанції в 500 метрів.

Нагадаємо, спортсмени-прикордонники вибороли п'ять золотих медалей на Чемпіонаті світу з гирьового спорту серед чоловіків та жінок у Мілані. Молодший сержант Василь Потокій у двоборстві - вагова категорія 74 кілограмів, прапорщик Ольга Масловець у вправі ривок - вагова категорія 75 кілограмів, сержант Василь Михайлінчик у двоборстві - вагова категорія 80 кілограмів, а також старший прапорщик Володимир Поручіков у вправі довгий цикл - вагова категорія 87 кілограмів вибороли золото та звання чемпіонів світу

Чемпіонат проходив з 21 по 24 червня 2018 року, у змаганнях прийняли участь спортсмени з 27 країн світу. У загальнокомандному заліку збірна України серед 27 країн світу посіла третє місце.