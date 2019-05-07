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Українці збільшили сплату податків більш ніж на чверть

Новини » Економіка    07.05.2019 - 17:38
Українці збільшили сплату податків більш ніж на чверть
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квітні сплата ЄСВ збільшилася на 27%

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2019 року збільшилися на 16,4 млрд грн (на 24%) до 84,7 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними прес-служби, у квітні 2019 року сплачено 23,5 млрд грн, що майже на 27%, або 5 млрд грн більше квітня минулого року.

"Результативна статистика свідчить про успішність проведених заходів з детінізації економіки та зайнятості населення, що дозволило вивести з тіні неоподатковані доходи та підвищити розмір заробітної плати", - наголосив в.о. голови ДФС Олександр Власов.

За його словами, за січень-березень цього року кількість застрахованих осіб зросла до 10,6 млн грн, що на понад 290 тис. осіб більше, ніж за три місяці минулого року.

За даними ДФС, заробітна плата та грошове забезпечення, на які нараховується єдиний внесок за січень-березень 2019 року, склали 275,6 млрд грн, що майже на 50 млрд грн більше аналогічного періоду 2018 року.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

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