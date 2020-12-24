Українці вимагають компетентності та не бачать альтернативи Тимошенко, - експерт

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Підсумкова річна соціологія підтверджує висновок місцевих виборів: єдину надію мільйони українців покладають на Юлію Тимошенко і вимагають, аби уряд було переформатовано на основі професіоналізму.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook, аналізуючи опитування групи "Рейтинг".

"І соціологія, і місцеві вибори чітко показали: єдину альтернативу і єдину надію на майбутнє мільйони людей бачать в особі лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Вона є саме тим антикризовим менеджером, який спроможний забезпечити швидкий результат. Саме цим пояснюється запит українців на Тимошенко", - вважає аналітик.

На його думку, люди пам’ятають, що лідер "Батьківщини" на посаді прем’єра з мінімальними втратами впоралася з епідемією та економічною кризою. Водночас і сьогодні лише вона надає владі найдієвіші рецепти боротьби із головними викликами - добивається створення антиковідного фонду, підвищення зарплат для медиків та вчителів, підтримки місцевих бюджетів тощо.

"Професійність та досвідченість Тимошенко - альтернатива безпорадності та некомпетентності нинішнього уряду, які 63% українців вважають причиною кризи в державі", - наголосив експерт.

Нагадаємо, згідно з грудневими соціологічними дослідженнями, найвищу довіру серед українців мають чотири партії. Водночас посилюється запит на професіоналізм, дедалі більша кількість людей хоче бачити поміж ТОП-чиновників фахівців, які чесно працюватимуть на благо України.