Українці тепер можуть відвідувати судові засідання онлайн: як саме

"Тепер взяти участь у судовому засіданні або підписати документи для суду можна онлайн - з "Дія.Підписом". Це буде корисно для українців, які покинули свої домівки через повномасштабну війну чи перебувають на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Тож, якщо у громадянина немає кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створити "Дія.Підпис" можна за кілька кліків у застосунку.

Як створити "Дія.Підпис"?

1. Зайдіть у "Дію" та натисніть "Меню".

2. Виберіть "Дія.Підпис" і натисніть "Створити".

3. Пройдіть перевірку особи. Достатньо кліпнути чи усміхнутися.

4. Придумайте 5-значний пароль

Після чого ви можете брати участь в електронному правосудді, а також підписувати документи онлайн: заяву на порталі "Дія", договір оренди, офіційний лист тощо.

Як працює Дія.Підпис?

Як пояснюють у Мінцифрі, технологія "Дія.Підпису" новітня та унікальна. Коли ви підписуєте документ, штучний інтелект порівнює біометрію вашого обличчя з фото в ID-картці чи закордонному паспорті. А кліпнути чи усміхнутися потрібно для того, щоб "Дія" розуміла, що ви - реальна людина.