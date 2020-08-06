Українці відтепер можуть потрапити до Чорногорії без обмежень

Україна потрапила у "зелену зону"
Чорногорія внесла Україну до списку "безпечних" країн. Відтепер українські громадяни можуть потрапити до Чорногорії без будь-яких обмежень.
Про це повідомляє посольство України в Чорногорії.
Посольство опублікувало фотографію з офіційним списком країн "зеленої зони". На фото можна побачити, що Україна потрапила до "зеленого" списку.
У дипломатичному представництві подякували Чорногорії за довіру та співробітництво.
Нагадаємо, наразі свої кордони для громадян України відкрили 38 країн.
Крім того, 1 серпня Україна розширила список "червоних" країн; до списку потрапила Чорногорія.
Зазначимо, що при поверненні в Україні з країн "червоної зони" громадяни повинні обов'язково проходити самоізоляцію або здати ПЛР-тест на коронавірус. Для проходження самоізоляції можна скористатися мобільним додатком "Дія".