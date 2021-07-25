Українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету: закон набув чинності

У неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" за гарантією в електронному вигляді". Таким чином, тепер українці можуть отримати гарантію на придбаний товар в Інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Голос України".
Тепер експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті виробника, а саме паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.
Також на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.
Також введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу - здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів.
Нагадаємо, закон, за яким споживачеві надається право на доступ до експлуатаційних документів в електронному вигляді, підписав президент Володимир Зеленський 21 липня.