Українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету: закон набув чинності

Тепер експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті виробника, а саме паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

Також на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Також введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу - здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів.