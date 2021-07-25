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Українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету: закон набув чинності

Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" за гарантією в електронному вигляді". Таким чином, тепер українці можуть отримати гарантію на придбаний товар в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Голос України".

Тепер експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті виробника, а саме паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

Також на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Також введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу - здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів.

Нагадаємо, закон, за яким споживачеві надається право на доступ до експлуатаційних документів в електронному вигляді, підписав президент Володимир Зеленський 21 липня.

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