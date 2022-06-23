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Українці зіткнулися з затримкою видачі паспортів: в МВС пояснили причину

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Четвер 23 червня 2022 12:49
Українці зіткнулися з затримкою видачі паспортів: в МВС пояснили причину Фото: українці зіткнулися з затримкою видачі паспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розв’язана Росією війна проти нашої країни, внесла корективи у процес оформлення біометричних документів. ID картки й паспорти виготовляються довше, ніж це було раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Чому паспорти почали виготовлятися довше?

Регулярні бомбардування, знищення або ж руйнування логістичних шляхів призвели до труднощів, які пов’язані з поставками необхідних витратних матеріалів для друку паспортів.

"Як результат, вимушені констатувати затримки строків виготовлення документів", - пише пресслужба МВС.

Наразі МВС, Кабінет міністрів, Державна міграційна служба й ДП "Поліграфкомбінат "Україна" працюють над тим, аби розв'язати проблему й налагодити логістичні канали.

"Крім того, задля зручності громадян, урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України положеннями якої дозволено продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків, як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні планують спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни, а також інтегрувати документи про освіту в "Дію".

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