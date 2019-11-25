Українці почали більш негативно ставитися до кроків Зеленського

Найбільш негативно громадяни оцінюють продаж землі та приватизацію
У листопаді 2019 року перші кроки діяльності президента Володимира Зеленського та його команди 62% громадян оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
За даними опитування, негативні оцінки першим крокам Зеленського дали 24% респондентів, що удвічі більше, ніж у серпні.
Громадяни переважно позитивно ставляться таких пропозицій та дій Зеленського:
Водночас негативно громадяни сприймають наступні рішення:
Пропозиція щодо проведення у Києві позачергових місцевих виборів залишила більшість громадян байдужими - 39% ще 20% не мають певного ставлення до цієї пропозиції.
Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, президенту України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців, не довіряли - 24,3%, баланс довіри становив +43,9%. У порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.
Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.