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Українка Старікова виборола бронзу на етапі Кубка світу з велотреку

Новини » Спорт     11.11.2019 - 10:15
Українка Старікова виборола бронзу на етапі Кубка світу з велотреку
Фото: переможниці змагань у Глазго (twitter.com/UCI_Track)

Після цього виступу вона піднялася на шосте місце в загальному заліку

Українська велогонниця Олена Старікова завоювала бронзу на етапі Кубка світу з велотреку, що пройшов в Глазго (Шотландія). Про це у Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українка виступила у спринті, де вийшла в півфінал, але там в обох заїздах поступилася німкені Еммі Хінце, що посіла друге місце у змаганнях.

Але в бронзових заїздах Старікова опинилася швидше за іншу представниці Німеччини Фредерік Лі Софі. Переможницею змагань стала Лі Вай Ши з Гонконгу.

У загальному заліку Кубка світу українка набрала за минулий етап 400 очок і піднялася на шосте місце.

У жовтні Старикова завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку в Апелдорне (Нідерланди). Україна виграла срібло у спринті і бронзу в гіті на 500 метрів.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Старікова фінішувала другою у гонці на швидкість (500м) на чемпіонаті Європи у Глазго.

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