Українка Старікова виборола бронзу на етапі Кубка світу з велотреку

Фото: переможниці змагань у Глазго (twitter.com/UCI_Track)

Після цього виступу вона піднялася на шосте місце в загальному заліку

Українська велогонниця Олена Старікова завоювала бронзу на етапі Кубка світу з велотреку, що пройшов в Глазго (Шотландія). Про це у Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українка виступила у спринті, де вийшла в півфінал, але там в обох заїздах поступилася німкені Еммі Хінце, що посіла друге місце у змаганнях.

Але в бронзових заїздах Старікова опинилася швидше за іншу представниці Німеччини Фредерік Лі Софі. Переможницею змагань стала Лі Вай Ши з Гонконгу.

These Women’s Sprint medal matches have been brilliant!

We’ve had long sprints launched, nail biting close calls on the line and everything in between.



The medal winners are...



Lee Wai Sze

Emma Hinze

Olena Starikova #TissotUCITrackWC pic.twitter.com/pIdPO7prly — UCI Track Cycling (@UCI_Track) November 10, 2019

У загальному заліку Кубка світу українка набрала за минулий етап 400 очок і піднялася на шосте місце.

У жовтні Старикова завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку в Апелдорне (Нідерланди). Україна виграла срібло у спринті і бронзу в гіті на 500 метрів.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Старікова фінішувала другою у гонці на швидкість (500м) на чемпіонаті Європи у Глазго.