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Українці порівняли теперішню владу з попередньою

Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2021 року 44,9% українців заявляють, що теперішня влада не відрізняється від попередньої. Водночас 29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню, а 22%, навпаки, вважають теперішню владу кращою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у жовтні 2021 року українці вважають, що головними причинами економічної кризи є корупція (42,1% респондентів) та некомпетентність влади (31,2%).

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