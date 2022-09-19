Українці зібрали кошти на бандерпечі для 10 000 захисників, перші партії вже на передовій

"На бандерпечі для наших захисників зібрано вже 5,5 мільйона гривень. Цього достатньо, щоб обігріти понад 10 тисяч українських воїнів на передовій. Ініціативу "Тепло на фронт" нашого волонтерського штабу "Українська команда" підтримали майже 20 тисяч українців, задонативши на бандерпечі. Перші партії бандерпечей з необхідними комплектуючими навіть доставлені на передову і вже гріють наших захисників", - повідомив Палатний.

За його словами, найближчим часом "Українська команда" отримає від виробників великі партії бандерпечей, які буде відправлено захисникам, які закріплюються на територіях, звільнених в результаті контрнаступу.

"Виробники вже завантажені на повну. Найближчими днями очікуємо поставку декількох великих партій бандерпечей. Більшість з них призначені для військових підрозділів, які облаштовують позиції на деокупованих територіях Харківської області. Нашим буде тепло - ворогам пекло", - додав Палатний.