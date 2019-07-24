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Українці зібрали повний комплект нагород Олімпійського юнацького фестивалю


Перші нагороди здобули борці

Сім нагород за один змагальний день вдалося здобути спортсменам української збірної на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що цими днями проходить в столиці Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Перші нагороди до медальної скарбнички України здобули борці. "Срібло" виборов представник греко-римського стилю Олександр Яковлєв. Мар'ян Голубовський (гроко-римська боротьба, 65 кг), Іван Терзі (вільна боротьба, 51 кг), Іван Семенов (вільна боротьба, 65 кг) стали бронзовими призерами змагань.

Українці ткаож вибороли нагороди найвищого ґатунку в спортивній гімнастиці. Ілля Ковтун, Назар Чепурний та Володимир Костюк здобули перемогу у командному багатоборстві.

Нагадаємо, Україна завоювала 51 нагороду на Європейських іграх-2019.

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