Українці зібрали 300 млн гривень на армію через "Дію", - Мінцифри

Фото: українці пожертвували 300 мільйонів гривень на ЗСУ через "Дію" (diia.gov.ua)

З початку війни РФ проти України близько 280 тисяч українців відправили кошти на потреби ЗСУ за допомогою цифрового порталу "Дія". Загальна сума пожертв сягає 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

"Завдяки вашим донатам фонд "Повернись живим" забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою", - розповіли у міністерстві. В Мінцифри також нагадали про те, як можна пожертвувати кошти на армію. Для цього потрібно у "Дії" зайти в застосунок на головному екрані , натиснути "Допомогти армії" й ввести суму внеску та реквізити картки.